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Kars'ta 24 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel
Kars'ta 24 düzensiz göçmen yakalandı

Kars'ta yasa dışı yollarla yurda giren 24 düzensiz göçmen yakalandı.

KARS (AA) - Kars'ta yasa dışı yollarla yurda giren 24 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile yasal olmayan yollarla yurda giren düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu çerçevede kentin farklı noktalarında düzenlenen eş zamanlı operasyonda Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin gerekli işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.

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AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri

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