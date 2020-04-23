Kars'ta 23 Nisan coşkusu...Onlarca araçlık konvoy caddeleri kilitledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kars'ta 23 Nisan coşkusu...Onlarca araçlık konvoy caddeleri kilitledi - Haber
23 Nisan, Kars, Haber

Kars'ta 23 Nisan coşkusu...Onlarca araçlık konvoy caddeleri kilitledi

Kars'ta 23 Nisan coşkusu...Onlarca araçlık konvoy caddeleri kilitledi Kars'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılı coşkuyla kutladı Araçlarıyla Faikbey Caddesi'ne araçlarıyla çıkan yüzlerce vatandaş adeta caddeyi trafiğe kapattı.

23.04.2020 21:54 | Son Güncelleme: 23.04.2020 21:56
Kars'ta 23 Nisan coşkusu...Onlarca araçlık konvoy caddeleri kilitledi

Kars'ta 23 Nisan coşkusu...Onlarca araçlık konvoy caddeleri kilitledi

KARS - Kars'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılı coşkuyla kutladı Araçlarıyla Faikbey Caddesi'ne araçlarıyla çıkan yüzlerce vatandaş adeta caddeyi trafiğe kapattı.

Yüzlerce araçla konvoy halinde caddeye çıkan vatandaşlar Saygı Duruşunda bulundu İstiklal Marşı'nı okudu. Türk Bayraklarıyla balkonlarına çıkan vatandaşlar ise bayraklar sallayarak 23 Nisan'ı gönüllerince kutladı.

Kars'ta 23 Nisan coşkusu...Onlarca araçlık konvoy caddeleri kilitledi

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü Haber
Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haber
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim Haber
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun Haber
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun
AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi Haber
AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı Haber
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var
Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti
Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti
Ahırın damını kazıp içeri giren ayı, talihsiz vatandaşın 25 koyununu telef etti
Ahırın damını kazıp içeri giren ayı, talihsiz vatandaşın 25 koyununu telef etti
1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
Normalleşmeye nasıl geçilecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap anlattı
Normalleşmeye nasıl geçilecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap anlattı
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden görüntülerin kaynağı ortaya çıktı
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden görüntülerin kaynağı ortaya çıktı
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa
4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi
4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi
82 yaşındaki kadın, Atatürk sevgisiyle evini müzeye çevirdi
82 yaşındaki kadın, Atatürk sevgisiyle evini müzeye çevirdi
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
Sürücüsünün kontağını çevirdiği otomobil, bir anda alev topuna döndü
Sürücüsünün kontağını çevirdiği otomobil, bir anda alev topuna döndü
Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme isteyebilirsiniz
Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme...
Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı
Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı
İtalya'da bir günde iyileşenlerin sayısı ilk kez yeni vakaların sayısını geçti
İtalya'da bir günde iyileşenlerin sayısı ilk kez yeni vakaların sayısını geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir
E-ticaret devi Amazon'a aşırı fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle dava açıldı
E-ticaret devi Amazon'a aşırı fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle dava açıldı
Fransa'da 23 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 516 artarak 21 bin 856'ya yükseldi
Fransa'da 23 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 516 artarak 21 bin 856'ya yükseldi
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten 'Bana yaklaşma' göndermeli 23 Nisan paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten "Bana yaklaşma" göndermeli 23 Nisan paylaşımı
AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 77,8'e düştü
AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 77,8'e düştü
Evde kalan çocukların balkonlardaki 23 Nisan coşkusu! Hep bir ağızdan söylediler
Evde kalan çocukların balkonlardaki 23 Nisan coşkusu! Hep bir ağızdan söylediler
İstanbul'da İGDAŞ'ın sayaç okumadan gönderdiği Nisan ayı doğal faturaları vatandaşları çileden çıkardı
İstanbul'da İGDAŞ'ın sayaç okumadan gönderdiği Nisan ayı doğal faturaları vatandaşları çileden çıkardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Özkoç Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Emrah Deniz Seki Acun Ilıcalı Cengiz Kurtoğlu
Spor Falcao Tamer Tuna Selçuk İnan Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Nisan Çocuk 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Kars'ta 23 Nisan coşkusu...Onlarca araçlık konvoy caddeleri kilitledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 22:22:07. #1.14#
title