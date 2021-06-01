Kars'ta 2020 yılında 375 trafik kazası meydana geldi
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Kars'ta 2020 yılında 375 trafik kazası meydana geldi

Kars'ta 2020 yılında 375 trafik kazası meydana geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kars'ta 2020 yılında 375 ölümlü ve yaralamalı trafik kazası meydana geldi.

Kars'ta 2020 yılında 375 ölümlü ve yaralamalı trafik kazası meydana geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre; Türkiye'de karayolu ağında 2020 yılında toplam 983 bin 808 adet trafik kazası meydana gelirken, bu kazaların 833 bin 533 adedi maddi hasarlı, 150 bin 275 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası olduğu bildirildi.

Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 75,8'i yerleşim yeri içinde yüzde 24,2'si ise yerleşim yeri dışında meydana geldiği kaydedildi.

TUİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden Ağrı'da 573, Kars'ta 375, Iğdır 267 ve Ardahan'da 152 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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