Kars'ta 200 bin aşı yapıldı
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Kars'ta 200 bin aşı yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Haberler | Sağlık

Kars'ta 200 bin aşı yapıldı Hedef nüfusun yüzde 60'ı aşı oldu Kars'ta aşılama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kars'ta 200 bin aşı yapıldı

Hedef nüfusun yüzde 60'ı aşı oldu

KARS - Kars'ta aşılama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kentte Sağlık Müdürlüğü'nce oluşturulan noktalarda vatandaşların aşıları yapılıyor. Kentte şuana kadar 200 bin aşı yapıldı.

Turuncu kategoride bulunan Kars'ı maviye kategoriye taşımak için sağlık ekipleri yoğun çaba sarf ediyor. Faikbey Caddesi üzerinde kurulan Aşı Çadırı'nda bir takım incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Zakir Lazoğlu, hedef nüfusun yüzde 60'ının aşılandığını belirtti. Kars İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Zakir Lazoğlu, kentte 43 merkez ve 2 çadırda aşılamanın devam ettiğini söyledi.

Uzman Dr. Lazoğlu, "İlimizde şuana kadar 200 bin aşı yaptık. Hedef nüfusunun yüzde 60'ını açılamış bulunmaktayız. Bakanımız her gün açıkladığı aşılama oranında turuncu kategorideyiz. Tabi Kars olarak ilk hedefimiz mavi olmak. Yani hedef nüfusunuzuz yüzde 70'ini aşılamamız gerekiyor" dedi.

Son günlerde vaka sayılarında artış olduğuna dikkat çeken Lazoğlu, "İlimizde son zamanlarda Kurban Bayramı'ndan sonra vakalarımızda artışlar olmakta. Bunlara baktığımız zaman da genelde aşılanmamış vatandaşlarımızın olduğunu görüyoruz. Hastanelerimizde yatan vatandaşlarımızın yüzde 95'i ya aşısız ya da aşıları eksik. Tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Özellikle gençlerimizde aşılama ile ilgili bilimsel verilere dayanmayan soru işaretleri var. Bu soru işaretlerini bilimsel kaynaklara dayanarak, uzman görüşleriyle giderebilirler ve aşılamaya tam destek verebilirler" diye konuştu.

Öte yandan kent genelinde oluşturulan aşı merkezlerinde vatandaşların Covid-19 aşıları yapılıyor.

Sağlık ekipleri ise vatandaşları Covid-19 salgını konusunda bilgilendiriyor. Aşılarını vurulan vatandaşlar bir süre aşı merkezlerinde gözetim altında tutuluyor. Kentte aşılama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kars'ta 200 bin aşı yapıldı
Kars'ta 200 bin aşı yapıldı
Kars'ta 200 bin aşı yapıldı
Kars'ta 200 bin aşı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu

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