Kars'ta 20 dalda mesleki yeterlilik sınavı açılacak
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Kars'ta 20 dalda mesleki yeterlilik sınavı açılacak

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, Korona virüs ile mücadele kapsamında durdurulan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Belgesi teori ve performans sınavlarının, alınan ek tedbirler ile yeniden başlayacağını belirtti.

Kars'ta 20 dalda mesleki yeterlilik sınavı açılacak
07.07.2020 11:26 | Son Güncelleme: 07.07.2020 11:30

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, Korona virüs ile mücadele kapsamında durdurulan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Belgesi teori ve performans sınavlarının, alınan ek tedbirler ile yeniden başlayacağını belirtti.

Başkan Alibeyoğlu, önceki dönemlerde yapılan Galeri ve Emlak sınavlarına ek olarak İnşaat, Servis Aracı Şoförlüğü, Asansör, Kaynakçı vs. toplam 20 dalda yeni sınavların açılacağını belirtti.

KATSO'da açılacak sınavların ilkinin Motorlu Taşıtlar Sınavı olacağını ifade eden Başkan Alibeyoğlu, "Geçtiğimiz dönemlerde Kars Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonu ile yapılan Motorlu Kara Taşıtları Alım ve Satım Sorumlusu sınavlarında yaklaşık olarak 90 mükellefin belgeleri dağıtıldı. Belge talebinde bulunanlar ve belgelerini alamayanların sınavlarına Korona virüs tedbirleri kapsamında ara verilmişti. TOBB MEEYBEM ile imzalanan protokol kapsamında belgesini alamayanlar veya yeni belge almak isteyen mükellefler için yeniden sınavların açılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda 2020 Ağustos ayının ilk haftasında yapmayı planladığımız sınavlar için başvurular alınmaya başlanmıştır" dedi.

Gayrimenkul Danışmanları için Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu hale getirildiğine dikkat çeken KATSO Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında yeni kurulacak emlak ofislerine yetki belgesi alma zorunluluğu getirildi. Yönetmelik için verilen son tarih 31 Ağustos 2020'dir. Bu tarihten sonra yetki belgesi olmayanlara 25 bin lira ceza kesilecektir. Geçtiğimiz dönemde başvuruları alınan ve düzenlemiş olduğumuz sınavlara katılan 12 üyenin belgeleri dağıtıldı. Ancak, belgesi olmayıp da emlak işi ile iştigal eden birçok mükellef bulunmaktadır. Bu mükelleflerin cezai yaptırımlara maruz kalmamaları açısından sınavlara katılmalarını ve belgelerini almalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

İnşaat, Servis Şöförü ve zorunlu diğer meslekler içinde sınavlar düzenleneceğine belirten Alibeyoğlu, "Değişen ve yenilenen sistem kapsamında zorunlu hale getirilen meslekler için de Odamız tarafından Sınavlar açılacaktır. Özellikle İnşaat Sektörü başta olmak üzere Servis Aracı Şoförlüğü, Asansör, Kaynakçı vs. birçok alanda sınavlarımız açılacaktır. Açılacak olan sınavlara ilişkin detaylı liste aşağıda belirtilmiştir. Artık her mesleğin kendine göre uzmanı olacaktır ve firmalar Mesleki Yeterlilik Belgelerine göre işçi çalıştırabileceklerdir. Belirlenen zorunlu alanlarda Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayanların SGK girişleri yapılamayacak ve firmalara cezai yaptırımlar getirilecektir. Dolayısıyla Mesleki Yeterlilik Belgeleri önümüzdeki süreçlerde son derece önemli bir konuma gelecektir" şeklinde konuştu.

Başkan Alibeyoğlu, zorunlu alanlarda işverene herhangi bir maddi yük olmadan sınavı kazanan adayların sınav ücretlerinin tamamının işsizlik fonundan karşılandığını, online sınavların yapılabilmesi için de altyapı çalışmaları devam ettiğini sözlerine ekledi. - KARS

Kaynak: İHA

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