Kars'ta "2. Uluslararası Aşıklar, Ozanlar ve Şairler Şöleni" - Haberler
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Kars'ta "2. Uluslararası Aşıklar, Ozanlar ve Şairler Şöleni"

Kars'ta
AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars'ta "Uluslararası Aşıklar, Ozanlar ve Şairler Şöleni" düzenlendi.

KARS (AA) - Kars'ta "Uluslararası Aşıklar, Ozanlar ve Şairler Şöleni" düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda, Ozanlar, Şairleri Derneğince bu yıl ikincisi gerçekleştirilen etkinliğe Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye'den 40 aşık, şair ve ses sanatçısı katıldı.

Karslı aşıkların sazlı sözlü atışmaları renkli görüntülere sahne olurken Azerbaycanlı sanatçının seslendirdiği "Çırpınırdı Karadeniz" türküsü beğeni topladı.

Kars Ozanlar Şairleri Derneği Başkanı Ozan Suzan Aydemir, Uluslararası Aşıklar, Ozanlar ve Şairler Şöleni'ni 2019'da başlattıklarını ifade ederek, "Türkiye'nin her yerinde, Azerbaycan ve Kıbrıs'tan da aşıklar, şairler katıldı, güzel bir şekilde etkinliği gerçekleştirdik." dedi.

Aydemir, bu tür etkinlikleri sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

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AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri

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