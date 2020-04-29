Kars'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Kars'ın Kağızman ilçesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
29.04.2020 17:38 | Son Güncelleme: 29.04.2020 17:38
İçişleri Bakanlığı, Kars'ın Kağızman ilçesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Çemçe bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı komando birliklerince hava destekli operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, bölgede operasyonların sürdürüldüğü kaydedildi.
Kaynak: AA