Kars'ta 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kars'ın Digor ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan denetimde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kars'ın Digor ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan denetimde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesi girişinde yapılan kontrolde, ihbar üzerine durdulan bir araçta arama yapıldı.

Ekipler araçta 1 tabanca ele geçirirken, şüphe üzerine araçtaki şahsın evinde yapılan aramada da 1 ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.

El konulan tabancalar kriminal inceleme yapılmak üzere Jandarma Kriminal Merkezine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik