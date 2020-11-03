Kars'ta 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
03.11.2020 18:19 | Son Güncelleme: 03.11.2020 18:23
Kars'ın Digor ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan denetimde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Kars'ın Digor ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan denetimde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığınca Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesi girişinde yapılan kontrolde, ihbar üzerine durdulan bir araçta arama yapıldı.
Ekipler araçta 1 tabanca ele geçirirken, şüphe üzerine araçtaki şahsın evinde yapılan aramada da 1 ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.
El konulan tabancalar kriminal inceleme yapılmak üzere Jandarma Kriminal Merkezine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik