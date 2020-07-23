Kars'ta 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kars'ın Arpaçay ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
23.07.2020 22:53 | Son Güncelleme: 23.07.2020 23:28
Kars'ın Arpaçay ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Burhan Boy idaresindeki 36 EY 362 plakalı otomobil, Arpaçay-Akyaka kara yolunun Akçakale köyü yakınlarında, İsmail Hakkı Akbaba yönetimindeki 34 J 9243 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile Muhammet Metehan Kanatlı yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA