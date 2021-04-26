Kars'ta 2 köyde uygulanan Kovid-19 karantinası kaldırıldı
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Kars'ta 2 köyde uygulanan Kovid-19 karantinası kaldırıldı

Kars'ta 2 köyde uygulanan Kovid-19 karantinası kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars'ta 2 köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.

Kars'ta 2 köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, salgının yayılıp vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesinin engellenmesi amacıyla Kağızman ilçesine bağlı Aydınkavak ve Arpaçay ilçesine bağlı Carcıoğlu köylerinin bir süre önce karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, sosyal izolasyonun sağlandığı köyde karantinanın sonlandırıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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