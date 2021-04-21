Kars'ta 2 köyde uygulanan Kovid-19 karantinası kaldırıldı
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Kars'ta 2 köyde uygulanan Kovid-19 karantinası kaldırıldı

Kars'ta 2 köyde uygulanan Kovid-19 karantinası kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars'ta 2 köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.

Kars'ta 2 köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.

Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, salgının yayılıp vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesinin engellenmesi amacıyla merkez Mezra ve Küçükpirveli köylerinin bir süre önce karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, sosyal izolasyonun sağlandığı köyde karantinanın sonlandırıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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