Kars'ta 2 köyde uygulanan Kovid-19 karantinası kaldırıldı

Kars'ın Akyaka ilçesinde iki köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.

Kars'ın Akyaka ilçesinde iki köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılıp vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesinin engellenmesi amacıyla ilçeye bağlı Kayaköprü ve Üçpınar köylerinin bir süre önce karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, sosyal izolasyonun sağlandığı köyde karantinanın sonlandırıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik