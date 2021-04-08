Kars'ta 2 köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı
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Kars'ta 2 köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı

Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel
Kars'ta 2 köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 2 köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 2 köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılıp vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesinin engellenmesi amacıyla Karaköse ve Parmakdere köylerinin bir süre önce karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, sosyal izolasyonun sağlandığı köyde karantinanın sonlandırıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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