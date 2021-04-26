Kars'ta 2 köyde karantina kaldırıldı
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Kars'ta 2 köyde karantina kaldırıldı

Kars'ta 2 köyde karantina kaldırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kars'ta Korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 2 köyde uygulanan karantina kaldırıldı.

Kars'ta Korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 2 köyde uygulanan karantina kaldırıldı.

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Aydınkavak ile Arpaçay ilçesine bağlı Carcıoğlu köylerinde uygulanan karantina yapılan kontroller sonrasında sonlandırıldı. Köylüler rahat nefes aldı. 15 günlük karantinan ardından köylüler kent merkezine giderek işlerini takip etmeye başladı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Covid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında

Kağızman ilçesi Aydınkavak ve Arpaçay ilçesi Carcıoğlu köylerinde uygulanmakta olan karantina, 26 Nisan 2021 Pazartesi günü itibariyle kaldırılmıştır" denildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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