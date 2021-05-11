Kars'ta 2 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Kars'ın Kağızman ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 köyde karantina başlatıldı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 köyde karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla ilçeye bağlı Şaban ve Yağlıca köylerinde karantina kararı alındı.

Bu kapsamda köylere giriş çıkışlar durduruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik