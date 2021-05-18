Kars'ta 2 köy karantinaya alındı
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Kars'ta 2 köy karantinaya alındı

Kars'ta 2 köy karantinaya alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kars'ta 2 köy Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alındı.

Kars'ta 2 köy Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alındı.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Boyuntaş köyü ile ve Arpaçay'a bağlı Küçük Çatma köyü Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınırken, karantinaya alınan köylere giriş çıkışlar durduruldu.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kovid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Akyaka ilçesi Boyuntaş köyü ve Arpaçay Küçükçatma köyü karantinaya alınmış olup köylere giriş ve çıkışlar durdurulmuştur" denildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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