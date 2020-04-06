Kars'ta 2 köy daha karantinaya alındı Kars'ın Selim ilçesine bağlı Söğütlü ve Büyük Oluklu köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde karantinaya alındı.

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Söğütlü ve Büyük Oluklu köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Selim ilçesi Söğütlü ve Büyük Oluklu köylerinin karantinaya alındığı belirtilerek, köylere giriş çıkışların durdurulduğu bildirildi.

Kars'ta daha önce Dağpınar beldesi Merkez Mahallesi ile Digor ilçesi Türkmeşen, Susuz ilçesi Erdağı, Kağızman ilçesi Karabağ ve Selim ilçesi Benliahmet köyleri karantinaya alınmıştı.

Kaynak: AA