Kars'ta 2 kişi uyuşturucu maddeyle yakalandı
Kars'ta jandarma ekiplerince yapılan uygulamada şüpheli 2 kişi uyuşturucu maddeyle yakalandı.
07.04.2020 14:17 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:17
Kars'ta jandarma ekiplerince yapılan uygulamada şüpheli 2 kişi uyuşturucu maddeyle yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından Selim İlçesi Seyirtepe mevkiinde icra edilen 'Önleyici Kolluk Devriyesinde', park halinde bulunan araç şüphe üzerine kontrol edildi. Araçta ve şüpheli 2 kişi üzerinde yapılan aramada yaklaşık 11 gram ağırlığında toz esrar ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı. - KARS
Kaynak: İHA