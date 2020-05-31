Kars'ta 2 gündür haber alınamayan engelli genç aranıyor Kars'ta dün öğle saatlerinden evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli gencin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Kars'ta dün öğle saatlerinden evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli gencin bulunması için arama çalışması başlatıldı. Merkeze bağlı Ölçülü köyündeki evinden dün saat 11.00'de ayrıldığı belirtilen 32 yaşındaki Erhan Mehmetoğlu'ndan yakınları haber alamadı. Aile ve köylülerin arama çalışması sonuç vermeyince durum başta jandarma olmak üzere ilgililere haber verildi. Köye gelen jandarma, UMKE ve AFAD ekiplerince başlatılan çalışma devam ediyor. Kaynak: AA