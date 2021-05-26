Kars'ta 2 grup arasında mera anlaşmazlığından çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
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Kars'ta 2 grup arasında mera anlaşmazlığından çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Kars'ta 2 grup arasında mera anlaşmazlığından çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars'ta 2 grup arasında mera anlaşmazlığından çıkan kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kars'ta 2 grup arasında mera anlaşmazlığından çıkan kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kentin Yalçınlar ile Esenkent köyünde oturan vatandaşlar arasında, bir yaylanın kullanımı ve merasının hayvanlarca otlatılması konusundaki anlaşmazlık yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Balta, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, Mahir K, Nazım A. ve Birkan K. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kars'taki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Nazım A. ile Birkan K'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerince söz konusu köylerde güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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