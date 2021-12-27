Kars'ta 2 düzensiz göçmen yolcu minibüsünde yakalandı - Haberler
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Kars'ta 2 düzensiz göçmen yolcu minibüsünde yakalandı

Kars'ta 2 düzensiz göçmen yolcu minibüsünde yakalandı
AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars'ta yasa dışı yollarla yurda giren 2 düzensiz göçmen yolcu minibüsünde yakalandı.

KARS (AA) - Kars'ta yasa dışı yollarla yurda giren 2 düzensiz göçmen yolcu minibüsünde yakalandı.

Digor İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile yasal olmayan yollarla yurda giren düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Kars-Iğdır kara yolunda uygulama yapan jandarma ekipleri, bir yolcu minibüsünü durdurdu. Minibüste yapılan kimlik kontrolünde yurda kaça yollarla girdiği belirlenen 2 Afganistan uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin jandarmadaki işlemlerin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

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AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri

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