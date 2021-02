Kars'ta 2 bin 500 rakımda çığ tatbikatı gerçekleştirildi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde görev yapan arama kurtarma ekipleri, 2 bin 500 rakımda ortak çığ tatbikatı yaptı.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), 112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin gerçekleştirdiği tatbikatta, dedektör köpekler de görev aldı.

Osman Yüce Kayak Tesisi'nde 80 personelin katıldığı tatbikatta, senaryo gereği kayak yapan 2 sporcu çığ altında kaldı.

Yetkililere bilgi verilmesi üzerine, görevli motorize UMKE, AFAD ve JAK timleri, kısa sürede olay yerine ulaştı. Çevre güvenliğinin jandarma tarafından alınmasının ardından arama kurtarma ekipleri, keskin burun "Şov" ile arama çalışması başlattı.

Sporcuların yerini tespit edip kurtaran ekipler, ilk müdahalenin ardından sporcuları bölgeye gelen paletli ambulansla hastaneye ulaştırdı.

Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu, AA muhabirine, arama kurtarma ekiplerinin umudunu yitiren ailelere umut olduğunu söyledi.

Özverili çalışmalarından ötürü ekipleri tebrik eden Doğu, personellere bundan sonraki çalışmalarında başarı diledi.

Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi Sorumlusu Tahsin Ulu ise JAK, AFAD, UMKE ve 112 ekipleriyle başarılı bir tatbikat gerçekleştirdiklerini belirterek, "Buradaki amacımız, afete her an hazırlıklı olmak, dış kurumlarla uyumlu bir şekilde çalışmaktır. Her yıl düzenli olarak bu eğitimleri personelimize vermekteyiz." diye konuştu.

İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Aytur Ayata da bu tür tatbikatları yaz-kış olabilecek afetlere karşı hazırlıklı olmak için düzenlediklerini anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci