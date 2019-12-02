Kars'ta 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi'nde tipi etkili oluyor

02.12.2019 16:07 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:15

Kars-Digor Karayolu'nda bulunan 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi'nde kar yağışı ve tipi etkili oluyor.



Kars'ta öğlenden sonra başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Kar yağışı ve tipiden dolayı Digor kara yolu üzerinde bulunan Hanlar Geçidi'nde görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü. Karayolları ekipleri ise yolu ulaşıma açık tutabilmek için sürekli kar temizliği yapıyor. Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu bölgede kara yolunda da yer yer buzlanmalar oluyor.



Kars-Digor-Iğdır kara yolunu kullanan sürücüler Bölge Trafik Kavşağı'nda trafik ekiplerince uyarılıyor. Sürücülerden zincir, takoz ve çekme halatı araçlarında bulunması isteniyor. Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu bölgede sürücüler dikkatli olmaları konusunda bilgilendiriliyor. - KARS

Kaynak: İHA