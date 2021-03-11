Kars'ta 19 köy yolu ulaşıma kapalı

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipiden dolayı 19 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipiden dolayı 19 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kars'ta kar ve tipiden Merkez'de 3, Digor'da 4, Sarıkamış'ta 10 ve Selim'de 2 olmak üzere toplam19 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Kentte kar yağışı aralıklarla devam ediyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı