Kars'ta 17 yaşındaki İsmail 6 gündür kayıp Kars'ta 17 yaşındaki gençten yaklaşık 6 gündür haber alınamıyor.

Kars'ta 17 yaşındaki gençten yaklaşık 6 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgilere göre, Örnek Mahallesi'nde Cemal ve Meryem Çalış'ın 4 çocuğundan 3'üncüsü olan İsmail Çalış, 6 gün önce sabah kahvaltısını yaptıktan sonra evden ayrıldı.

Ailesi İsmail Çalış'tan daha sonra bir daha haber alamadı. Çalış ailesi çocukları İsmail Çalış'ın kayıp olduğunu emniyette bildirdi. Polis ekiplerinin kayıp İsmail Çalış'ı arama çalışması devam ediyor. - KARS

Kaynak: İHA