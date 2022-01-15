Kars'ta kapanan 122 köy yolu ulaşıma açıldı - Haberler
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Kars'ta kapanan 122 köy yolu ulaşıma açıldı

Demirören Haber Ajansı / Volkan Karabağ - Haberler | Güncel

KARS'ta, kar ve tipi nedeniyle kapanan 122 köy yolu, ulaşıma açıldı.

KARS (DHA) - KARS'ta, kar ve tipi nedeniyle kapanan 122 köy yolu, ulaşıma açıldı.

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 122 köy yolu ulaşıma kapandı. Kars İl Özel İdaresi, 66 personel ve 41 araçla kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 12 saatlik çalışmasıyla tüm köy yolları yeniden açıldı.

Merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Esenyazı köyünde oturan Seyithan Susuz, "Yolumuz kapalıydı, ekipleri aradık hemen geldiler, Allah razı olsun. Allah devlete zeval vermesin, geldiler, yolumuzu açtılar" dedi.

Bu arada, Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer sis ve pus beklendiği bildirildi. Buzlanma, don ve ulaşımda aksamaların olabileceği belirtilen uyarıda, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklar ile yüksek kar örtüsü bulunan eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, dikkatli olunması istendi.


Kars'ta kapanan 122 köy yolu ulaşıma açıldı

Kars'ta kapanan 122 köy yolu ulaşıma açıldı

Kars'ta kapanan 122 köy yolu ulaşıma açıldı

Kars'ta kapanan 122 köy yolu ulaşıma açıldı

Kars'ta kapanan 122 köy yolu ulaşıma açıldı

Kars'ta kapanan 122 köy yolu ulaşıma açıldı

Kars'ta kapanan 122 köy yolu ulaşıma açıldı

Kars'ta kapanan 122 köy yolu ulaşıma açıldı

Kars'ta kapanan 122 köy yolu ulaşıma açıldı

Kars'ta kapanan 122 köy yolu ulaşıma açıldı

Kars'ta kapanan 122 köy yolu ulaşıma açıldı

Kars'ta kapanan 122 köy yolu ulaşıma açıldı

Kars'ta kapanan 122 köy yolu ulaşıma açıldı

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Demirören Haber Ajansı / Volkan Karabağ - Son Dakika Haberleri
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KARS'ta, kar ve tipi nedeniyle kapanan 122 köy yolu, ulaşıma açıldı.

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