Kars'ta kapanan 122 köy yolu ulaşıma açıldı

KARS (DHA) - KARS'ta, kar ve tipi nedeniyle kapanan 122 köy yolu, ulaşıma açıldı.

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 122 köy yolu ulaşıma kapandı. Kars İl Özel İdaresi, 66 personel ve 41 araçla kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 12 saatlik çalışmasıyla tüm köy yolları yeniden açıldı.

Bu arada, Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer sis ve pus beklendiği bildirildi. Buzlanma, don ve ulaşımda aksamaların olabileceği belirtilen uyarıda, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklar ile yüksek kar örtüsü bulunan eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, dikkatli olunması istendi.