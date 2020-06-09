Kars'ta 12 bin 146 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Kars'ta 12 bin 146 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kars Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, 12 bin 146 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kars'ta 12 bin 146 kök Hint keneviri ele geçirildi
09.06.2020 17:51 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:10

Kars Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, 12 bin 146 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kentte yasa dışı Hint keneviri ekildiği ihbarı alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı çalışma neticesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Kars merkeze bağlı bir gölün kenarına ekilen 12 bin 146 kök Hint keneviri, jandarma ekiplerince tespit edildi.

Hint kenevirleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri koordinesinde imha edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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