Kars'ta 112 Acil Servis personeli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

13.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:02

Kars İl Sağlık Müdürü Zakir Lazoğlu ile 112 Acil Servis personeli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Lazoğlu ile acil servis personeli, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Sağlık görevlileri ve Lazoğlu, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de enkazlar arasında iftar", yaşamda Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebekler", sporda da yine Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Lazoğlu, "Fotoğrafların hepsini inceledik, hepsi birbirinden güzel ama birer fotoğraf seçtik. Fotoğraflarda yaşamdan anlar yer alıyor. Üç kategoride seçtiğimiz fotoğraflar güzel, inşallah hepsi birinci olur." dedi.

Kaynak: AA