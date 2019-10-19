Kars'ta 100 çocuk sinemayla buluştu

19.10.2019 17:07

Kars'ta, İl Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan "Her Çocuk Bir Umut, Her umut Bir Gelecek" projesi kapsamında 100 çocuk sinemaya götürüldü.

Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğünce hazırlanan Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) projesi kapsamında çeşitli okullardan getirilen 100 öğrenci, İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonunda "120" adlı filmi izledi.

Film öncesi çocuklara patlamış mısır ve meyve suyu ikram edildi.

Etkinliğe Kars Valisi Türker Öksüz, 14'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, ile kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA