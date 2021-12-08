Kars'ta 10 düzensiz göçmen yakalandı

KARS (AA) - Kars'ta yasa dışı yollarla yurda giren 10 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile yasal olmayan yollarla yurda giren düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kentin farklı noktalarında düzenlenen eş zamanlı operasyonda Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin işlemlerin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.

AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri

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