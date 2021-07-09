Kars'ta 1 ton 100 kilogramlık "Şampiyon" adlı tosun 34 bin liradan satışa sunuldu
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Kars'ta 1 ton 100 kilogramlık "Şampiyon" adlı tosun 34 bin liradan satışa sunuldu

Kars'ta 1 ton 100 kilogramlık 'Şampiyon' adlı tosun 34 bin liradan satışa sunuldu
Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars'ın Selim ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla satışa sunulan 1 ton 100 kilogramlık "Şampiyon" adlı tosun 34 bin liradan alıcısını bekliyor.

Kars'ın Selim ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla satışa sunulan 1 ton 100 kilogramlık "Şampiyon" adlı tosun 34 bin liradan alıcısını bekliyor.

Besici Hakan Kızılgedik, Ortakale köyünde Allahuekber Dağları eteklerinde 2 yıl merada otlattıktan sonra besiye aldığı simental ırkı 3 yaşındaki tosunu satışa çıkardı.

Kızılgedik, AA muhabirine, çocuklarının, cüssesi dolayısıyla tosuna "Şampiyon" adını verdiğini anlatarak, "Tosun 3 yıldır bende ve 1 ton 100 kilo. Daha önce merada otladı, şimdi ahırda besiye alarak arpa ezmesi ve kırmasıyla bakıyorum." dedi.

Tosun için 34 bin lira istediğini belirten Kızılgedik, "Şu ana kadar taliplisi çıkmadı ama beklemedeyiz. Hayvan pazarına daha götürmedim. Pazara götürdüğümde orada bir alıcı bulurum. Bölgemizin kurbanlıkları merada, yaylada otladığı için et verimi güzel ve yüksek oluyor. Tosunumuz Kars'ta bu yılın bir numarası." diye konuştu.

Kars'ta 1 ton 100 kilogramlık 'Şampiyon' adlı tosun 34 bin liradan satışa sunuldu
Kars'ta 1 ton 100 kilogramlık 'Şampiyon' adlı tosun 34 bin liradan satışa sunuldu
Kars'ta 1 ton 100 kilogramlık 'Şampiyon' adlı tosun 34 bin liradan satışa sunuldu
Kars'ta 1 ton 100 kilogramlık 'Şampiyon' adlı tosun 34 bin liradan satışa sunuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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Kars'ta 1 ton 100 kilogramlık "Şampiyon" adlı tosun 34 bin liradan satışa sunuldu - Haberler
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