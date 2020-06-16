Kars'ta 1 sinema salonu bulunuyor
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Kars'ta 1 sinema salonu bulunuyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye'deki sinema salonlarının sayısında 2019 yılında, 2018 yılına oranlara sayılarında azalma olduğunu açıkladı.

Kars'ta 1 sinema salonu bulunuyor
16.06.2020 12:35 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:39

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye'deki sinema salonlarının sayısında 2019 yılında, 2018 yılına oranlara sayılarında azalma olduğunu açıkladı.

1970'li ve 1990'lı yıllarda 5 sineması bulunan Kars'ta 2020 yılında sadece 1 sinema salonu bulunuyor.

Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2019 yılında, 2018 yılına göre yüzde 1,1 azalarak 2 bin 826 oldu. Bu dönemde sinema salonlarındaki koltuk sayısı yüzde 1,4 azalarak 337 bin 914 oldu.

Sinema seyirci sayısı 2019 yılında, 2018 yılına göre yüzde 12,8 azalarak 56 milyon 479 bin 209 kişi oldu. Yerli film seyirci sayısı yüzde 17,5 azalarak 32 milyon 331 bin 764 kişi olurken, yabancı film seyirci sayısı yüzde 5,6 azalarak 24 milyon 147 bin 445 kişi oldu.

TÜİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden Kars'ta 1, Ağrı'da 5, Iğdır'da 1 sinema salonunu bulunurken, Ardahan'da sinema salonu bulunmuyor. - KARS

Kaynak: İHA

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