Kars'ta 1 köy karantinaya alındı

Kars'ta Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 1 köy karantinaya alındı. Karantinaya alınan köye giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.

Kars'ta Kovid-19 salgınıyla mücadele devam ediyor. Salgınla mücadele kapsamında Sarıkamış'a bağlı Karaköse köyü karantinaya alınırken, köy girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi.

Konuyla ilgili Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kovid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Sarıkamış ilçesi Karaköse köyü, karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur" denildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı