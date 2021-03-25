Kars'ta 1 köy karantinaya alındı
25.03.2021 09:28 | Son Güncelleme: 25.03.2021 09:32
Kars'ta Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 1 köy karantinaya alındı.
Kars'ta Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 1 köy karantinaya alındı. Karantinaya alınan köye giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.
Kars'ta Kovid-19 salgınıyla mücadele devam ediyor. Salgınla mücadele kapsamında Sarıkamış'a bağlı Karaköse köyü karantinaya alınırken, köy girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi.
Konuyla ilgili Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kovid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Sarıkamış ilçesi Karaköse köyü, karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur" denildi. - KARS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı