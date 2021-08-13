KARS SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ VE BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI MÜLAKATI SONUÇ İLANI-2021-163
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KARS SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ VE BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI MÜLAKATI SONUÇ İLANI-2021-163

KARS SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ VE BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI MÜLAKATI SONUÇ İLANI-2021-163
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KARS SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞISOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ VE BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI MÜLAKATI SONUÇ İLANI13. 08. 2021Kars Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca 05. 06.

KARS SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ VE BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI MÜLAKATI SONUÇ İLANI

13. 08. 2021

Kars Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca 05. 06. 2021 tarihinde 1 (Bir) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 2 (İki) Büro Görevlisi alımı için yapılan mülakat sınavı sonuçlanmıştır. Yapılan mülakat sınavı sonuçlarına göre mülakat sınavından başarı ile geçenler aşağıda belirtilmiştir.

Mülakatı başarı ile geçen adayların mülakat ilanından itibaren 10 (On) iş günü içerisinde sağlık raporu, adli sicil belgesi ve kan grubunu gösterir belge ile Vakfımıza başvuru yapmaları gerekmektedir.

MÜLAKATI BAŞARI İLE GEÇENLER:

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Kadrosu:

Ferudun Bahadır DAMA

Büro Görevlisi Kadrosu:

Kübre POLAT

Hilal AYDIN

İLANEN DUYURULUR.

Kaynak: Habermetre

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KARS SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ VE BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI MÜLAKATI SONUÇ İLANI-2021-163 - Haberler
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