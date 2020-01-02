Kars, Sinop ve Muğla da Gelecek Turizmde dedi

02.01.2020 11:51 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:58

Kars, Muğla ve Sinop'ta sürdürülebilir turizm fikirleri hayata geçirilecek.

2007 yılından bu yana T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes ortaklığında yürütülen Gelecek Turizmde'nin 2020 yılında destekleyeceği üç proje belli oldu. Türkiye'nin dört bir yanında yerel değerleri ortaya çıkaran, koruma altına alınmasını sağlayan ve Türkiye'nin turizmine kazandıran Gelecek Turizmde'nin 13. yılında, "Kars Peynir Rotası" (Kars), "Aromatik Bitkiler Evi Köyceğiz" (Muğla, Köyceğiz) ve "Ayancık'ta Ketenin Yolculuğu" (Sinop, Ayancık) projeleri hayata geçirilecek.

Bugüne kadar 16 sürdürülebilir turizm projesini hayata geçiren Gelecek Turizmde, 2020 yılında destekleyeceği projeleri seçmek üzere, bölgelerin doğasını, kültürünü, tarihi yerlerini ve ürün çeşitliliğini turizme kazandırmayı hedefleyen başvuruları değerlendirmeye aldı. Seçilen üç proje, "Kars Peynir Rotası", "Aromatik Bitkiler Evi Köyceğiz" ve "Ayancık'ta Ketenin Yolculuğu" oldu.

Kars Peynir Rotası (Kars)

Kafkas peynircilik kültürü, "Kars Peynir Rotası" projesiyle yeniden hayat buluyor. Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanlığı tarafından, Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kars Ticaret ve Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu ortaklığında hayata geçecek olan proje ile Kars'ta peynir rotası etrafında şekillenen bir turizm anlayışı geliştirilecek.

"Kars Peynir Rotası" ile bölgenin turizm potansiyelinin değerlendirilmesi, unutulmuş yerel ürünlerin ve üretim tekniklerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlanması amaçlanıyor. Proje kapsamında, bölgedeki üniversitelerin, STK'ların ve yerel üreticilerin ortak çalışmalarıyla bir gastronomi (peynir) rotası geliştirilecek. "Kars Peynir Rotası" tamamlandığında, Kars Peynir Rotası Yönetim Birliği kurulacak. Ayrıca Kars'ın peynir envanteri için tur programları hazırlanacak, "Gelenekten Geleceğe Yerel Peynir Festivali" düzenlenecek ve Kars Peynir Rotası üzerine bir kitap yayınlanacak.

Aromatik Bitkiler Evi Köyceğiz (Muğla, Köyceğiz)

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde toplum temelli turizmin geliştirilmesine yönelik alternatif bir uygulama olarak geliştirilen "Aromatik Bitkiler Evi Köyceğiz" projesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından, Köyceğiz Belediyesi ve Köyceğiz Kaymakamlığı ortaklığıyla yürütülecek.

"Aromatik Bitkiler Evi Köyceğiz" projesi, eşsiz doğası ve tarihiyle Türkiye'nin 16. Yavaş Şehri olan Köyceğiz'in turizm potansiyelini değerlendirmeyi ve botanik zenginliğini tanıtmayı hedefliyor. Özellikle tıbbi ve aromatik bitki zenginliği koruyarak tanıtacak olan proje ile yöre halkıyla birlikte toplum temelli turizme katkıda bulunulması amaçlanıyor. Özellikle kadın istihdamını arttırmayı hedefleyen proje ile Köyceğiz, dünyada bir trend haline gelen aromaterapi turlarına Türkiye'de özel bir örnek oluşturacak.

Proje kapsamında, Belediye tarafından tahsis edilecek 1932 yılında inşa edilmiş geleneksel bir konak, "Aromatik Bitkiler Evi" olarak hazırlanacak. Bu merkezde sığla ağacı (Liquidambar orientalis) gibi yöreye özgü bitki ve ağaçlardan aromaterapi yağları üretilecek. Bölge halkından 30 kadına aromatik bitkiler üzerine eğitimler verilecek ve Köyceğiz'de bir aromatik bitkiler festivali düzenlenecek.

Ayancık'ta Ketenin Yolculuğu (Sinop)

Sinop'un Ayancık ilçesinde geleneksel bir ürün olan keten ve keten ipi yapma sanatının, "Ayancık'ta Ketenin Yolculuğu" projesiyle yeniden canlanması ve turizme kazandırılması hedefleniyor. Sinop Usta Öğreticiler Derneği tarafından, Ayancık Köylere Hizmet Götürme Birliği, Ayancık Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü ve Ayancık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklığında hayata geçirilecek olan proje kapsamında bir "keten rotası" oluşturulması planlanıyor.

Proje kapsamında, keten ipi yapan son ustaların gençlerle bir araya gelerek, sanatlarını öğretmeleri ve genç ustalar yetiştirmeleri planlanıyor. Böylece ilçenin kültürel mirasının yaşatılmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulunulacak. Yörenin geleneksel sanatı olan keten dokumacılığı ve keten ipi yapımını daha bilinir hale getirmek üzere, atölyelerde üretilen ürünlerin sergilenmesi ve satışı için el sanatları merkezi oluşturulacak. Keten tarımı yapılan köylere ziyaretçi ulaşımı sağlanarak, ziyaretçiler Ayancık'ın doğal güzellikleri ile buluşturulacak. Ayrıca geleneksel olarak sürdürülen "Kültür, Keten ve Ahşap Festivali"'nde ustaların eserlerini halkla buluşturmalarına destek olunacak.

Kaynak: Bültenler