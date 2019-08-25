KARS SARIKAMIŞ'TA KORKUTAN ORMAN YANGINI

25.08.2019 16:31

KARS'ın Sarıkamış ilçesi Karakurt deresi mevkiinde yangın çıktı. Çam fidanlarıyla kaplı alandaki yangını söndürmek için jandarma ve itfaiye alarma geçerken, köylülerden de yardım istedi. Olay Sarıkamış ilçesinde Erzurum sınırına 1 kilometre uzaklıktaki Karakurt deresinde meydana geldi. Çam fidanlarıyla kaplı alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Dağlık alandaki yangına jandarma ile itfaiye ve orman müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Dağlık alan olduğu için söndürme çalışmalarının güçlükle yürütüldüğü bölgede jandarma civardaki köylerden yardım istedi. Jandarma, itfaiye ile tarım ve orman müdürlüğü ekipleri yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA