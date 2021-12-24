KARS (Habermetre) - KARS SARIKAMIŞ KIŞ SPORLARI TURİZM MERKEZİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İLAVE VE REVİZYON NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE VE REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

ASKI İLAN METNİ

Kars Sarıkamış Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesine (KTKGB) ait Kars Sarıkamış Kış Sporları Turizm Merkezi İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planında Kültür ve Turizm Bakanlığı Arazi Tahsis Komisyonunun 24/09/2021 tarih ve 12/1 no. lu kararı doğrultusunda, Bakanlıkça hazırlanan imar planı değişikliği ile; halihazırda Kars Valiliğince yapılan "Kütük Evi'nin bulunduğu Günübirlik Tesis Alanı'nda sınır uyuşmazlıkları olduğunun tespit edilmesi nedeniyle bu uyuşmazlıkları giderecek ve Bakanlığımız tasarrufunda bulunan orman vasıflı alanda tesise çıkabilecek yeni günübirlik tesis alanının oluşturulmasına imkan verecek şekilde Günübirlik Tesis Alanı kullanım kararı oluşturulmuştur. Bakanlıkça hazırlanan 1/5000 ölçekli Kars Sarıkamış Kış Sporları Turizm Merkezi İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı Plan değişikliği ile 1/1000 ölçekli Kars Sarıkamış Kış Sporları Turizm Merkezi İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı Plan değişikliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Arazi Tahsis Komisyonunun 24. 09. 2021 tarih ve 12/1 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7'nci maddesi uyarınca onaylanmış olup, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde Planlama ve Uygulama İlişkin Yönetmelik'in 15. Maddesine istinaden 24/12/2021 ile 24/01/2022 tarihleri arasında Kars İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ilan panosunda ve internet (http://www. karsozelidare. gov. tr/) sayfasında askıya/ilana çıkarılmıştır.

İş bu askı metni heyetimiz tarafından tanzim edilerek imza altına alınmıştır.

Plana itirazları olanların askı/ilan 1(bir) ay süresi içerisinde Kars İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekmektedir.

İlanen tebliğ olunur.

24/12/2021

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