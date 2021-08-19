KARS SARIKAMIŞ KIŞ SPORLARI TURİZM MERKEZİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İLAVE
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KARS SARIKAMIŞ KIŞ SPORLARI TURİZM MERKEZİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İLAVE

KARS SARIKAMIŞ KIŞ SPORLARI TURİZM MERKEZİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İLAVE
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KARS SARIKAMIŞ KIŞ SPORLARI TURİZM MERKEZİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İLAVE VE REVİZYON NAZIM İMAR PLANI (I. VE II. ETAP) PLAN HÜKMÜ DEĞİŞİKLİĞİ, 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE VE REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI (I. VE II.

KARS SARIKAMIŞ KIŞ SPORLARI TURİZM MERKEZİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İLAVE VE REVİZYON NAZIM İMAR PLANI (I. VE II. ETAP) PLAN HÜKMÜ DEĞİŞİKLİĞİ, 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE VE REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI (I. VE II. ETAP) PLAN HÜKMÜ DEĞİŞİKLİĞİ

ASKI İLAN METNİ

Kars Sarıkamış Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesine (KTKGB) ait Kars Sarıkamış Kış Sporları Turizm Merkezi İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı (1. ve 2. Etap) Plan Hükümlerinde "Pansiyon Alanı" ile ilgili plan hükmü doğrultusunda "Pansiyon Alanları'nda turizm tesisi yapılması taleplerinde kat yüksekliğiyle ilgili uygulamaya ilişkin ilgi yazı ile görüş istenilmiş olup, konuya ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda Bakanlıkça hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükmü değişikliği, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü değişikliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 25. 05. 2021 tarih ve 2021/08-20 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7'nci maddesi uyarınca onaylanmış olup, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde Planlama ve Uygulama İlişkin Yönetmeliğe 15. Maddesine istinaden 19/08/2021 ile 19/09/2021 tarihleri arasında Kars İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ilan panosunda ve internet (http://www. karsozelidare. gov. tr/) sayfasında askıya/ilana çıkarılmıştır.

İş bu askı metni heyetimiz tarafından tanzim edilerek imza altına alınmıştır.

Plana itirazları olanların askı/ilan 1(bir) ay süresi içerisinde Kars İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekmektedir.

İlanen tebliğ olunur.

19/08/2021

İLAN METNİ : İlan metni için tıklayınız...

Kaynak: Habermetre

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