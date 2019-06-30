KARS ŞANTİYE BEKÇİSİ AYIYLA TOP OYNADI

KARS'ın Sarıkamış İlçesi'nde şantiye bekçisi Mustafa Serhat Nar, ayıyla top oynamasını cep telefonu kamerasına kaydetti.

Sarıkamış'ta ayılar, havaların ısınmasıyla birlikte yem bulabilmek için ilçe çöplüğüne kadar inmeye başladı. Sarıkamış Ormanlığı'na yakın bir alanda kurulan inşaat şantiyesinde de bu ayılardan biri görüldü. Sabah erken saatlerde şantiye alanına girerek yiyecek arıyan ayıyı gören bekçi Mustafa Serhat Nar, bir taraftan cep telefonu kamerasıyla kayıt yaparken bir taraftan da Gel top oynayalım dedi. Nar'ın çağrısıyla yaklaşan ayının bir süre sonra topu götürmeye çalışması sonrası ilginç bir diyalog yaşandı. Şantiye bekçisininin 'Topu getir, topu götürme' diye bağırdığı ayı bir süre sonra topu da bırakarak alandan uzaklaştı.

Kaynak: DHA