Kars Sağlık Müdürü Lazoğlu'ndan "keneye müdahale" uyarısı Kars İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Zakir Lazoğlu, "Vücuda tutunan keneye çıplak elle dokunmamalı, kene ezilmemeli ve patlatılmamalı, kenenin üzerine herhangi bir kimyasal madde (alkol, deterjan, sıvı sabun, gaz yağı, kolonya) kesinlikle dökülmemeli ve üzerine sigara bastırılmamalıdır.

Kars İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Zakir Lazoğlu, "Vücuda tutunan keneye çıplak elle dokunmamalı, kene ezilmemeli ve patlatılmamalı, kenenin üzerine herhangi bir kimyasal madde (alkol, deterjan, sıvı sabun, gaz yağı, kolonya) kesinlikle dökülmemeli ve üzerine sigara bastırılmamalıdır." uyarısında bulundu.

Lazoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşinin (KKKA), çoğunlukla keneler aracılığıyla hayvanlardan insanlara bulaştırılan mikrobik bir hastalık olduğunu belirtti.

Kars'ta 2020 yılında iki kişinin KKKA hastalığına yakalandığını ve 1 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Lazoğlu, "Hastalığın görüldüğü bölgelerde yaşayan tarım ve hayvancılık ile uğraşan kişiler, kasaplar ve mezbaha çalışanları, veteriner hekimler, askerler, korunmasız olarak kamp ve piknik yapanlar, KKKA hastaları ile temas eden sağlık personeli, laboratuvar çalışanları, hasta yakınları risk altındadır." ifadelerini kullandı.

Lazoğlu, kene tutunmasından sonra 10 gün içinde yüksek ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, kırgınlık, halsizlik, iştahsızlık, bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal gibi şikayetler görülebildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu belirtiler ortaya çıkarsa zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Bahar döneminin gelmesiyle bağ, bahçe, tarla, orman, park ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken, kenelerin vücuda girmesini engellemek maksadıyla mümkün olduğu kadar vücudu örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalı, ayrıca kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir. Vücuda tutunan keneye çıplak elle dokunmamalı, kene ezilmemeli ve patlatılmamalı, kenenin üzerine herhangi bir kimyasal madde (alkol, deterjan, sıvı sabun, gaz yağı, kolonya) kesinlikle dökülmemeli ve üzerine sigara bastırılmamalıdır. Kene vücuttan çıkartılmaya çalışılmamalı ve en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilmelidir, keneyi hafife almayın tedbirleri elden bırakmayın. "

Kaynak: AA