Kars rengarenk çiçek açtı
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Kars rengarenk çiçek açtı

Kars rengarenk çiçek açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kars'ta rengarenk açan çiçekler kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Kars'ta rengarenk açan çiçekler kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kars'ta, yazın gelişiyle birlikte rengarenk çiçekler açtı.

Kars Çayı'nın akışıyla bütünleşen çiçekler, görenleri adeta büyüledi. Dikme köyünden geçen Kars Çayı etrafında açan çiçekler, gökyüzünün de çaya yansımasıyla birlikte görsel şölen sunuyor. Türkiye'nin birçok ilinden gelen vatandaşlar, kentin büyüleyen doğasına kendisini bırakıyor.

Dört mevsim bir başka güzelliğe bürünen Kars sarıçiçekler ve papatyalarla adeta görsel şölen sunuyor. - KARS

Kars rengarenk çiçek açtı
Kars rengarenk çiçek açtı
Kars rengarenk çiçek açtı
Kars rengarenk çiçek açtı
Kars rengarenk çiçek açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mahalleye inen bozayı, cadde ve sokaklarda yiyecek ararken görüntülendi
Mahalleye inen bozayı, cadde ve sokaklarda yiyecek ararken görüntülendi
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