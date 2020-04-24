KARS Ramazanın ilk iftar topu Kars'ta atıldı
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KARS Ramazanın ilk iftar topu Kars'ta atıldı

Ramazanın ilk iftar topu Kars'ta atıldıKARS Valiliğince 16 yıldır geleneksel hale getirilen 'iftar topu' bu yıl da akşam ezanının okunmasıyla birlikte Kars Kalesi eteklerindeki bisiklet yolunda atıldı.

24.04.2020 21:48 | Son Güncelleme: 24.04.2020 21:50
KARS Ramazanın ilk iftar topu Kars'ta atıldı

Ramazanın ilk iftar topu Kars'ta atıldı

KARS Valiliğince 16 yıldır geleneksel hale getirilen 'iftar topu' bu yıl da akşam ezanının okunmasıyla birlikte Kars Kalesi eteklerindeki bisiklet yolunda atıldı.

Ramazanın ilk günü ilk iftar topu Kars'ta atıldı. Ateşleyici yeterlilik belgesi bulunan Tacettin Durmuş iftar öncesi hazırlıklarını yaptı. Saatler 19.03'ü gösterdiğinde Durmuş iftar topunun fitilini ateşledi. İlk ramazan topu atma geleneğini bu yıl da sürdürdüklerini belirten Tacettin Durmuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle her yıl coşkulu geçen iftar vaktinin bu yıl sessiz geçtiğini söyledi. Durmuş, "Bu yıl 16'ncı yıl oldu, Geçen yıldan kalan topların sayısı az. Bu yıl da virüs nedeniyle top getiremedik. Onun için her akşam iftar topunu patlatamayacağız. Koronavirüs bu anlamda bizi de olumsuz etkiledi. Patlayıcılar Çin'den geliyordu, şu anda biraz sıkıntı yaşıyorum. Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum, inşallah bu mübarek ayda bu salgından da kurtuluruz." dedi.

Topun patlamasıyla vatandaşlar oruçlarını açtı.

KARS Ramazanın ilk iftar topu Kars'ta atıldı

Kaynak: DHA

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