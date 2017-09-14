Kars Polisinden Uyuşturucu Tacirlerine Darbe

Kars'ta polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği 5 ayrı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine Ani yolu kavşağında bir otomobili durdurdu. Araçtaki 2 kişiden birinin üzerinde 9 adet fişek halinde 2,32 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Zanlının 'uyuşturucu madde ticareti yapmaktan' daha önce hakkında işlem yapıldığı da ortaya çıktı. Şüphelinin verdiği bilgiler doğrultusunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada ise 6,59 gram ağırlığında metamfetamin, 3 adet uyuşturucu madde kullanmak için hazırlanan cam aparat, 1 adet hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 705 TL ele geçirildi. Şüpheli 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.



Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 ayrı noktaya düzenlenen eş zamanlı operasyonda toplam 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 77 şişe kaçak içki, 1 adet sahte 100 dolar, 2 ayrı paket halinde 1,08 gram bonzai, 4,23 gram esrar, 8,91 gram metamfetamin, 3 adet cam ampul ve toplam 3 bin 705 TL ele geçirildi. - KARS