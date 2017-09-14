Kars polisinden uyuşturucu satıcılarına darbe



KARS - Kars Emniyeti uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği 5 ayrı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi ise adliyeye sevk edildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına ve sokakların uyuşturucudan temizlenmesine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, alınan bir ihbar üzerine Ani Yolu kavşağında bir otomobile yapılan operasyonda, araçta bulunan şüpheli 2 kişiden birisinin 'uyuşturucu madde ticareti yapmaktan' daha önce hakkında işlem yapıldığı ortaya çıktı. Daha sonra şüphelilerin üzerine yapılan üst aramasında 1 şüphelinin üzerinden 9 adet Fişek halinde 2,32 gram ağırlığında gelen sentetik uyuşturucu diye tabir edilen Metamfetamin ele geçirildi. Şüphelinin verdiği bilgiler doğrultusunda konuya derinlemesine araştıran Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin belirttiği 3'üncü kişinin iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramada 6,59 gram ağırlığında gelen sentetik uyuşturucu diye tabir edilen Metamfetamin, 3 adet uyuşturucu madde kullanmak için hazırlanan cam aparat, 1 adet hassas terazi ile suçtan elde edilen gelir olarak değerlendirilen 3 bin 705 TL. ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Şüpheli 3 kişi Emniyet'teki işlemlerinin ardından TCK 188/3 "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti" suçundan mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 ayrı noktaya düzenlenen eş zamanlı operasyonda toplam şüpheli 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 77 Gümrük Kaçağı İçki, 1 adet sahte 100 dolar, 2 ayrı paket halinde 1,08 gram Bonzai, 4,23 gram Esrar, 8,91 gram Metamfetamin, 3 adet Cam ampul ve suçtan elde edilen gelir olarak toplam 3 bin 705 TL. ele geçirilirken, uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız devam edeceği bildirildi.