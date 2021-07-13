Kars polisinden 'tefeci' operasyonu

Kars'ta polisin tefecilere yönelik operasyon düzenlendi.

Kars'ta polisin tefecilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce tefecilik suçuna yönelik yapılan çalışmalar neticesinde sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda H.K., A.K., A.Y., Y.A. ve F.A. gözaltına alındı. Şüpheli şahısların ikamet, iş yerleri ve araçlarında da arama yapıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadelerinin alınması için Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı