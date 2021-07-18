Kars polisinden drone destekli trafik denetimi
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Kars polisinden drone destekli trafik denetimi

Kars polisinden drone destekli trafik denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kars'ta bayram tatili dolayısıyla oluşan trafik yoğunluğu havadan denetleniyor.

Kars'ta bayram tatili dolayısıyla oluşan trafik yoğunluğu havadan denetleniyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir şekilde seyahat edebilmesi için denetimlerini havadan drone desteğiyle sürdürüyor.

Kurban Bayramı öncesi, emniyet ekipleri tarafından trafik tedbirleri uygulaması gerçekleştiriliyor. Drone destekli uygulama yapılıyor. Kars'ın giriş ve çıkış noktalarında Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü drone destekli uygulama yapılıyor.

Yapılan kontrollerde vatandaşlara, emniyet kemeri, cep telefonu, kırmızı ışık ve yaya öncelikli denetim gibi kural ihlallerine karşı bilgilendirmelerde bulunuluyor.

Kars'ta yapılan denetimlerde vatandaşlara uymaları gereken kurallar hakkında bilgi veriliyor, sürücülerden dikkatli olmaları isteniyor. Denetimlerim bayram süresi ve bayram dönüşünde de devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kars polisinden drone destekli trafik denetimi
Kars polisinden drone destekli trafik denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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