Kars polisi intihar eden bir kişiyi ipten aldı
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Kars polisi intihar eden bir kişiyi ipten aldı

Kars polisi intihar eden bir kişiyi ipten aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kars'ta polislerden yardım isteyen kadın, kocasının evde intihar etmek üzere olduğunu söyledi. Hızla eve giden ekipler kapıyı kırıp içeri girdiklerinde şahsı doğal gaz borusuna asılı halde buldu. 1 dakika içinde ipi kesen ekipler, zamanla yarışarak şahsın hayatını kurtardı.

Merkeze bağlı İnönü Caddesi üzerinde olay olayda, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince seyir halinde gerçekleştirilen denetim sırasında polis aracının önünde ticari bir araç durdu. Araçtan inen G.Ç. evde kocasının intihar ettiğini söyleyerek yardım istedi.

KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİLER

Bunun üzerine polis haber merkezinden 112 ve yardımcı ekip istendi. Adeta zamanla yarışan polis, 45 saniye içerisinde olay yerine intikal etti. İkametgah kapısını çalan polis, kapı açılmayınca ev sahibin rızasıyla 15 saniye kapıyı kırarak içeri girdi.

ZAMANLA YARIŞTILAR

Olay yerine giren polis, evin giriş bölümünde tavandaki doğal gaz borusuna asılı halde A.Ç. gördü. Hızlı bir şekilde ipi kesen polis A.Ç.'nin hayatını toplam 1 dakikada kurtardı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

A.Ç.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde gelen sağlık ekipleri yaptı. Daha sonra A.Ç. hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan A.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay la ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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