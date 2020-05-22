KARS POLİS MEMURLARINDAN, AFGANİSTAN UYRUKLU ÇOCUKLARI SEVİNDİREN YARDIM KARS'ta iki polis memuru Ramazan bayramı öncesi Afganistan uyruklu çocuklara bayramlık yardımı yaptı.

KARS'ta iki polis memuru Ramazan bayramı öncesi Afganistan uyruklu çocuklara bayramlık yardımı yaptı. Yeni ayakkabı ve oyuncaklarını alan çocuklar sevinç çığlıkları attı.

Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptıkları birim ve isimlerini açıklamayan iki polis memuru, maaşları ve arkadaşlarının destekleriyle topladıkları paralarla Paaşaçayırı yolundaki harabe evlerde yaşam mücadelesi veren Afganistanlı göçmenlere bayram öncesi yardım yaptı. Aldıkları malzemeleri kendi araçlarıyla Afganistan uyrukluluların yaşadığı bölgeye getiren polis memurları önce çocukları sevindirdi. Polisler daha önceden belirlemiş oldukları elbise ve ayakkabı bedenlerine göre tek tek bayramlıkları dağıttı.

Polis memurları, çıplak ayaklarıyla gezinen çocuklara yeni ayakkabılarını giydirdi. Hediye edilen ayakkabılarını giyerek birbirlerine gösteren çocuklar sevinçlerini çığlık atarak gösterdi. Çocuklar ve aileleriyle yakından ilgilenen polis memurları, ihtiyaçlarını tespit ederek ayrıldı.

Bayram öncesi getirilen hediyenle yüzleri gülen çocuklar polis memurlarını el sallayarak uğurladı.

Kaynak: DHA