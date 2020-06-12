KARS PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 8 gözaltıKARS'ta, terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi'ne yönelik düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı

KARS'ta, terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi'ne yönelik düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonunda kent merkezi ve ilçelerde örgütsel toplantı yaptıkları, örgütsel faaliyet yürüttükleri tespit edilen A.Y, C.G, Ç.P, E.K, T.K, A.A.K ve D.K. ile birlikte 2012-2016 yılları arasında örgütün Kafkas Üniversitesi gençlik yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten Z.Ç. olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı. Kars merkezli, Kağızman ve Digor ilçeleri ile Diyarbakır, Iğdır ve İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyon sonucu yakalanan şüphelilerin evinde yapılan aramada, ruhsatsız av tüfeği, av tüfeği fişekleri, kuru sıkı tabanca, haklarında toplatma kararı bulunan kitaplar ile dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphalilerin emniyetteki ifadelerinin tamamlanması ardından adliyeye çıkarılacak.

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Kaynak: DHA