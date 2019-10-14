Kars pancar söküm makinesi üreticiyi güldürdü

14.10.2019 10:01

Pancar söküm makinesi üreticiyi güldürdü

Kars'ta 2014 yılında kapatılarak işçileri başka yerlere gönderilen şeker fabrikası, Ziraat Odası'nın Almanya'dan 500 bin Euoro'ya ithal ettiği pancar söküm makinesi sayesinde yeniden üretime başladı. 2014 yılında 2 bin tona kadar düşen pancar üretimi, söküm makinesinin hizmete girdiği 2015 yılında 35 bin tona yükseldi. Çitfçinin üretime dönmesiyle 2016 yılında ikinci söküm makinesi ithal edilen Kars'ta üretim 80 bin tona çıkarken, kapatılan şeker fabrikasının bacaları yeniden tütmeye başladı.

Kars'ta 1993 yılında kurulan şeker fabrikası gerek kotalar, gerekse maliyetlerin artması sebebiyle 2014 yılında kapanma noktasına geldi. 2014 yılında 2 bin ton pancar üretilen Kars'ta, 180 bin ton pancar işleme kapasiteli fabrika kapatıldı. İşçileri farklı kentlerdeki fabrikalara gönderilen Şeker Fabrikası'nı kurtarmak için Ziraat Odası Başkanlığı harekete geçti. Özellikle pancar sökümünün maliyetinin yüksek olması sebebiyle 22 köyde 497 çiftçinin üretimden vazgeçtiği Kars'ta Ziraat Odası Başkanlığı, Almanya'dan 500 bin Euro karşılığında pancar söküm makinesi ithal etme kararı aldı. Çiftçilerin üretimi artıracaklarına dair kararın ardından Kars Ziraat Odası Başkanlığı, Almanya'dan pancar söküm makinesini ithal etti. Arazilerdeki pancarı, ödemenin yüzde 50'si peşin, yüzde 50'si devletin ödeme yapmasından sonra alınmak üzere 200 TL'ye söken makineyle üreticilerin işi kolaylaştı. 2016 yılında üretimin 80 bin tona çıktığı Kars'ta Ziraat Odası, Almanya'dan 2'nci makineyi de ithal etti.

Söküm makinesi Akyaka ilçesinin Esenyayla Köyü'nde 65 yaşındaki Oktay Demir'in 20 dönümlük pancar tarlasında çalıştı. Tarladaki pancarları 2 saatte söken makinenin sunduğu kolaylıkları gören Oktay Demir, elindeki dirgenle bekleyerek söküm makinesini izledi. Söküm makinesinin büyük kolaylık olduğunu belirten Demir, makineden önce çocukları, eşi ve işçileriyle yaklaşık 1 ay boyunca pancar söktüklerini hatırlattı.

15 BİN TON ŞEKER ÜRETİLECEK

Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş, ithal ettikleri 2 pancar söküm makinesinin üreticinin işini kolaylaştırdığını ve fabrikayı da kapanmaktan kurtardığını belirtti. Başkan Ertaş, Makineler ithal edilmeden önce bir dönüm pancarın sökümünde 4 işçi çalışıyor, bir işçinin maliyeti üreticiye yaklaşık 750 TL'ye mal oluyordu. Kazancın yarısından çoğunu söküme veren üretici ekimi durdurdu, 2014 yılında pancar üretimi 2 bin tona kadar düştü. Bunun üzerine 1993 yılında kurulan fabrika kapatıldı, işçiler diğer kentlerdeki fabrikalarda görevlendirildi. İlimizdeki fabrikanın kapatılmaması için Almanya'dan 500 bin Euro karşılığında söküm makinesi ithal etmeye karar verdik. Çiftçilerle görüşerek üretimin artması halinde ithalatı yapacağımızı bildirdik. 2014 yılında 2 bin tona düşen pancar üretimi 2015'de 35 bin tona çıkınca biz de söküm makinesini ithal ettik. 180 bin pancar işleme fabrikasının daha rantabl çalışması için üretimin artırılması gerekiyordu. Biz de yine çiftçilerle görüşerek üretimin artırılmasını istedik. 22 köyde 497 üretici, 2016 yılında 14 bin dönüm arazide üretimi 80 bin tona çıkarınca biz de 2'nci makineyi ithal ettik. Bu sene Kars genelinde 70-80 bin ton civarında bir pancar üretimi gerçekleştirildi. Bu yıl ki kampanya döneminden 15 bin tona yakın şeker üretimi hedefleniyor diye konuştu.

Yaklaşık son 3 yıldır 13-14 bin ton arasında üretim yapılan fabrikanın yüzde 60 kapasiteyle çalıştığını belirten Ertaş, Çiftçilerimiz artık ekim yapıp para kazanıyor. Fabrikamızda çalışan işçiler, işten çıkarılmaktan kurtarıldı. Biz burada elimizden ne geliyorsa çiftçilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Üreticilerimizden ücretin yarısını peşin tahsil ediyoruz. Kalan yarısına da çiftçilerimizle temlik yapıp şeker pancarı paralarını aldıklarında tahsil ediyoruz. İşçilerimiz zor durumda kalmasın diye bu kolaylıkları da sağlıyoruz. Makinenin parçaları Almanya'dan geldiği için çok pahalı, biz de bunları yetiştirmekte zorlanıyoruz ama her şey çiftçilerimizin rahatlığı için. Kırılan parçaların onarılması da büyük maliyetler getiriyor dedi.

Kaynak: DHA